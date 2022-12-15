Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
16:35 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но ставка по ней увеличится до 8%.
«Одним из наших безусловных приоритетов остается строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. Особая роль отводится рынку ипотеки, в то числе программам с госучастием», — сказал глава государства в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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