Путин потребовал увеличивать МРОТ выше уровня инфляции

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами выше уровня инфляции и средних темпов роста зарплат.

«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат», — сказал он в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.