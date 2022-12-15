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НОВОСТИ

Путин потребовал увеличивать МРОТ выше уровня инфляции

16:40 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами выше уровня инфляции и средних темпов роста зарплат.

«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат», — сказал он в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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