Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом потребовал полной изоляции России и ее спортсменов от мирового сообщества и международных соревнований. Подробности разговора в четверг приводит пресс-служба МОК.

Бах в свою очередь разъяснил Зеленскому закрепленную в Олимпийской хартии объединяющую миссию МОК и Олимпийских игр, а также поблагодарил его и правительство Украины за одобрение резолюции, принятой 1 декабря 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН, которая поддерживает объединяющий и примирительный характер спортивных мероприятий, их вклад в дело мира, политический нейтралитет олимпийского движения и автономию спортивных организаций.

Также Бах отметил, что санкции МОК против России и Белоруссии были еще раз подтверждены на заседании исполнительного комитета организации 9 декабря.

Пресс-служба МОК сообщает, что Зеленский также попросил у МОК немедленной помощи в реконструкции спортивных объектов в стране.