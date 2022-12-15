Совладельцы сети АЗС «Трасса» рассказали о ставке на электросегмент и планах выхода на IPO

17:30

Совладельцы сети АЗС «Трасса» (АО «Евротранс») Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко в интервью «Ведомостям» рассказали о стратегии своего бизнеса.

В частности, по словам Алексеенкова, рынок движется к универсализации АЗС, их превращении в универсальные комплексы. Он отметил, к примеру, что сегмент электро-АЗС гораздо прибыльнее, чем бензиновая часть – почти в два раза эффективнее, чем продажа топлива. Инфраструктура для зеленого транспорта является основным отраслевым трендом, подчеркнул Дорошенко. По его словам, электрозарядные станции планируется установить на всех АЗС «Трасса». «В автоиндустрии запущена масштабная трансформация: переход от бензиновых и дизельных на электрозарядные автомобили уже идет полным ходом. Мы проактивно развиваем это направление», – отметил Дорошенко. Помимо этого компания развивает дополнительные предложения, добавил он, – кафе с собственной кулинарией, магазин-супермаркет с расширенным ассортиментом, что помогает и уровню продаж.

Частью долгосрочной стратегии являются планы по выпуску биржевых облигаций, отметил Алексеенков: это позволит привлечь капитал под дальнейшее расширение бизнеса, позволит укрепить репутацию в отрасли и в перспективе расширит возможности финансирования. Компания планирует выходить на IPO, добавил он. «Наша структура максимально проста. В компании четыре акционера, все российские граждане», – рассказал он. «У нас нет оффшоров, все наше», – подчеркнул Дорошенко.