0
0
61
НОВОСТИ

Совладельцы сети АЗС «Трасса» рассказали о ставке на электросегмент и планах выхода на IPO

17:30 15.12.2022

Совладельцы сети АЗС «Трасса» (АО «Евротранс») Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко в интервью «Ведомостям» рассказали о стратегии своего бизнеса.

В частности, по словам Алексеенкова, рынок движется к универсализации АЗС, их превращении в универсальные комплексы. Он отметил, к примеру, что сегмент электро-АЗС гораздо прибыльнее, чем бензиновая часть – почти в два раза эффективнее, чем продажа топлива. Инфраструктура для зеленого транспорта является основным отраслевым трендом, подчеркнул Дорошенко. По его словам, электрозарядные станции планируется установить на всех АЗС «Трасса». «В автоиндустрии запущена масштабная трансформация: переход от бензиновых и дизельных на электрозарядные автомобили уже идет полным ходом. Мы проактивно развиваем это направление», – отметил Дорошенко. Помимо этого компания развивает дополнительные предложения, добавил он, – кафе с собственной кулинарией, магазин-супермаркет с расширенным ассортиментом, что помогает и уровню продаж.

Частью долгосрочной стратегии являются планы по выпуску биржевых облигаций, отметил Алексеенков: это позволит привлечь капитал под дальнейшее расширение бизнеса, позволит укрепить репутацию в отрасли и в перспективе расширит возможности финансирования. Компания планирует выходить на IPO, добавил он. «Наша структура максимально проста. В компании четыре акционера, все российские граждане», – рассказал он. «У нас нет оффшоров, все наше», – подчеркнул Дорошенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:47 15.12.2022
Подарок, полученный комендантом полиции Польши на Украине, взорвался у его кабинета
0
98
17:12 15.12.2022
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
0
163
17:00 15.12.2022
Премьер Косова передал Совету ЕС заявку на вступление в Евросоюз
0
163
16:58 15.12.2022
Сбербанк поддержал корректировку программы льготной ипотеки
0
169
16:40 15.12.2022
Путин потребовал увеличивать МРОТ выше уровня инфляции
0
199
16:35 15.12.2022
Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
0
187
16:32 15.12.2022
Россия экспортировала около 22 млн тонн зерна за последние 5 месяцев — Путин
0
174
16:18 15.12.2022
Сбер открывает прием заявок в международный акселератор Sber500
0
270
16:12 15.12.2022
Евросоюз позволил США «вытирать о себя ноги», заявил Путин
0
228
16:04 15.12.2022
Собянин: Москва организует турпрограмму «Зимняя сказка» для семей участников СВО из регионов
0
240

Возврат к списку