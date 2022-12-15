Подарок, полученный комендантом полиции Польши на Украине, взорвался у его кабинета

17:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полученный на Украине главным комендантом полиции Польши подарок взорвался рядом с его кабинетом, он получил легкие ранения. Об этом сообщило в четверг МВД республики.

«Взорвался один из подарков, который комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11–12 декабря текущего года», — указано в сообщении. Подчеркивается, что комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям. «Подарок был преподнесен одним из руководителей украинских служб», — подчеркнули в МВД.

В результате инцидента комендант получил легкие ранения и был отправлен под наблюдение врачей.