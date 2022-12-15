Блокировать всю финансовую систему РФ Вашингтон не собирается
20:15 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов не намерена блокировать всю российскую финансовую систему, власти хотят минимизировать ущерб для мирового рынка, в связи с этим будут действовать осторожно. Об этом сообщил в четверг на брифинге координатор американской санкционной политики Джеймс О’Брайен.
Его спросили, намерены ли США принимать меры по отключению всех российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, к чему призывает Киев. «Мы осознаем, что банки выполняют множество операций во многих местах [по всему миру]. Мы внимательно изучаем каждый банк и стараемся избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет осуществлять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это (введение санкций — прим. ТАСС) как постепенное движение, а не как попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу», — ответил дипломат, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента.
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