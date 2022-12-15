Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к Группе двадцати (G20). Об этом он заявил в четверг в ходе проходящего в американской столице саммита США — Африка.

«<…> Сегодня я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена», — подчеркнул американский лидер, трансляция выступления которого велась на сайте Белого дома.

В понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в ходе саммита хозяин Белого дома намерен объявить о целом ряде инициатив, связанных с Африкой, в том числе о поддержке Соединенными Штатами присоединения Африканского союза к G20 в качестве постоянного члена.