Пентагон собирается зимой обучать украинских военных в Баварии

22:43 Источник: Интерфакс

Американские военные расширят программу военного обучения украинских военнослужащих в зимний период, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По словам источников, военная подготовка будет проходить на полигоне Графенвёр, расположенном в немецкой Баварии. В сообщении не уточняется, сколько украинских военных США планируют обучить за зиму. Отмечается, что программа будет включать как занятия по теории, так и тренировки на полигоне. Ожидается, что тренировки завершатся "сложными боевыми учениями с участием батальона".