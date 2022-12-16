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НОВОСТИ

Девятый пакет санкций ЕС против Росии согласован - СМИ

23:25 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали введение девятого пакета санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов.

«Санкции согласованы. Они будут оформлены по письменной процедуре к полудню пятницы», — цитирует оно дипломата.

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