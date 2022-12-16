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Шесть человек погибли, 17 пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

09:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ДТП с автобусом произошло в Хабаровском крае, шесть человек погибли, 17 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Госавтоинспекции региона.

«Информация поступила в 06:30 (в 23:30 мск четверга). На 178 км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре произошло ДТП с автобусом. Шесть человек погибли, 17 госпитализированы в районную больницу (села) Троицкого», — сказали в Госавтоинспекции.

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