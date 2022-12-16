0
0
79
НОВОСТИ

Восемь человек погибли и 23 пострадали при обстреле Лантратовки в ЛНР

09:05 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Лантратовка в ЛНР, еще более 20 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

«Из-за обстрела разрушения получило одно из зданий. В результате погибли 8 человек и 23 пострадали. Под завалами все еще могут оставаться люди», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 16.12.2022
США, Украина и ряд стран Европы отвергли резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
0
65
09:20 16.12.2022
Зеленский назвал условие разрешения конфликта на Украине методами дипломатии
0
98
09:00 16.12.2022
Шесть человек погибли, 17 пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
0
115
23:25 15.12.2022
Девятый пакет санкций ЕС против Росии согласован - СМИ
0
551
22:43 15.12.2022
Пентагон собирается зимой обучать украинских военных в Баварии
0
535
21:55 15.12.2022
Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20
0
561
20:57 15.12.2022
Мэр Собянин: В столичном здравоохранении формируется медицинский электронный двойник москвича
0
598
20:15 15.12.2022
Блокировать всю финансовую систему РФ Вашингтон не собирается
0
630
19:40 15.12.2022
Госдеп США ждет "с нетерпением" 9-го пакета санкций против РФ
0
639
17:47 15.12.2022
Подарок, полученный комендантом полиции Польши на Украине, взорвался у его кабинета
0
782

Возврат к списку