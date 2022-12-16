Восемь человек погибли и 23 пострадали при обстреле Лантратовки в ЛНР
09:05 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Лантратовка в ЛНР, еще более 20 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.
«Из-за обстрела разрушения получило одно из зданий. В результате погибли 8 человек и 23 пострадали. Под завалами все еще могут оставаться люди», — сказал собеседник агентства.
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