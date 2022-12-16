Зеленский назвал условие разрешения конфликта на Украине методами дипломатии
09:20 16.12.2022 Источник: Известия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем. Об этом говорится в материале журнала The Economist, опубликованном 15 декабря.
«Если он (президент России Владимир Путин. — Ред.) сейчас отойдет к границам 1991 года, то начнется возможный путь дипломатии. Это может изменить конфликт с военного пути развития на дипломатический», — рассказал Зеленский в интервью для британского журнала.
12 декабря украинский лидер озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Вторый — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Наконец, третий шаг — это выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «шаги к миру», заявил, что они ведут к продолжению боевых действий. Известия
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