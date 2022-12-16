США, Украина и ряд стран Европы отвергли резолюцию ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
09:32 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, Венгрия, Германия, Испания, Украина, Финляндия, Франция и Япония в числе других стран проголосовали против предложенной Россией резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Резолюция в итоге была принята, за нее выступили 120 стран, 50 высказались против, 10 воздержались.
Против проголосовали также Грузия, Латвия, Литва, Молдавия.
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