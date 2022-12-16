Перевооружение РВСН на мобильный комплекс «Ярс» завершится в 2023 году

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат переход с мобильных «Тополей» на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» в 2023 году. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в опубликованном в пятницу интервью газете «Красная звезда».

«В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс „Ярс“, — сообщил Каракаев накануне Дня РВСН, который отмечается в России ежегодно 17 декабря.