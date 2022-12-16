Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
11:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Днепровском районах столицы Украины. «Еще один взрыв в Киеве, в Днепровском районе», — написал он в пятницу в соцсети.
Также Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе города.
Ранее на территории Украины, в том числе в Киеве, была объявлена воздушная тревога.
Новости
- 10:20 16.12.2022
- Перевооружение РВСН на мобильный комплекс «Ярс» завершится в 2023 году
- 09:05 16.12.2022
- Восемь человек погибли и 23 пострадали при обстреле Лантратовки в ЛНР
- 22:43 15.12.2022
- Пентагон собирается зимой обучать украинских военных в Баварии
- 13:00 15.12.2022
- В Артемовске идут ожесточенные бои на окраинах города — Пушилин
- 16:00 14.12.2022
- МО РФ сообщило об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР
- 13:05 14.12.2022
- Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили патрулирование над Японским морем
- 11:32 14.12.2022
- НАТО собирается повысить возможности систем ПВО бороться с БПЛА и ракетами — Bloomberg
- 09:00 14.12.2022
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
- 23:50 13.12.2022
- Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной
- 19:40 13.12.2022
- Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать