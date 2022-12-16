Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Днепровском районах столицы Украины. «Еще один взрыв в Киеве, в Днепровском районе», — написал он в пятницу в соцсети.

Также Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе города.

Ранее на территории Украины, в том числе в Киеве, была объявлена воздушная тревога.