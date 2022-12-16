Суд назначил экс-президенту Перу 18 месяцев предварительного заключения

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перуанский суд в четверг постановил заключить экс-президента страны Педро Кастильо, обвиняемого в организации мятежа, под стражу на 18 месяцев в связи с проводимым расследованием. Трансляцию заседания вела радиостанция Эрэ-пэ-пэ в своем канале на YouTube.

«Назначить предварительное заключение сроком на 18 месяцев обвиняемому Педро Кастильо», — зачитал постановление судья.