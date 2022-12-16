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В Москве выявили более 2 тысяч заболевших ковидом за сутки

13:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 131 против 1 692 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Впервые с 5 октября в Москве выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 278 905 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 16 против 14 днем ранее, до 47 241. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 266, до 3 083 681.

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