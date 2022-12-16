Оборонные заводы Урала, выполняющие ГОЗ, переведены на шестидневку — профсоюзы

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выполняющие гособоронзаказ заводы Свердловской области, где находятся крупные предприятия Ростеха, «Алмаз-Антея» и Роскосмоса, перешли на шестидневную рабочую неделю, рабочий день сотрудников может быть увеличен до 12 часов. Об этом сообщил в пятницу председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

«Да, они [оборонные предприятия, выполняющие госзаказ] сейчас работают шесть дней, а не пять дней в неделю. Да, по законодательству можно чуть ли не ежедневно до четырех часов [увеличивать рабочий день] в целях производственной необходимости, [то есть] до двенадцати часов работать. Да, можно отзывать из отпусков и пока не предоставлять отпуска — это все касается предприятий, работающих на оборону и машиностроение. При этом там совершенно точно повышенные оплаты, также мы следим, чтобы не было злоупотреблений, чтобы тех, кто производит [гражданскую продукцию], не касались эти [новые] нормы», — сказал он, уточнив, что госзаказ оборонных предприятий был «значительно увеличен».