Суд в Гааге приговорил бывшего командующего Освободительной армии Косова к 26 годам тюрьмы

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный суд по Косову признал бывшего командующего Освободительной армии Косова Салиха Мустафу виновным в военных преступлениях и приговорил к 26 годам тюремного заключения. Соответствующее решение огласила в пятницу судья Маппи Велдт-Фоглиа, передает корр. ТАСС из зала суда.

По ее словам, рассмотрев все доводы обвинения и защиты, судьи пришли к выводу, что Мустафа виновен в таких военных преступлениях, как пытки, незаконное задержание и убийство. «С учетом этого коллегия приговаривает вас к 26 годам тюремного заключения с вычетом срока, отбытого в заключении», — сказала Велдт-Фоглиа, обращаясь к обвиняемому.