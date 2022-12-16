Мэр Харькова сообщил о колоссальных повреждениях на энергетических объектах в городе

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал колоссальными повреждения, зафиксированные на объектах городской энергетической системы после взрывов в пятницу.

«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего энергетическая система», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в домах нет электричества, отсутствует отопление и прекращена подача воды. Мэр призвал жителей города соблюдать спокойствие.