Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии
15:12 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.
«Погибли трое, это экипаж. Пассажиров на борту не было», — сказал собеседник агентства.
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