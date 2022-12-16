Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

«Погибли трое, это экипаж. Пассажиров на борту не было», — сказал собеседник агентства.