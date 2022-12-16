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НОВОСТИ

Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

15:12 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

«Погибли трое, это экипаж. Пассажиров на борту не было», — сказал собеседник агентства.

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