Годовая инфляция в РФ ускорилась до 12,7% — ЦБ
15:32 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России по состоянию на 12 декабря ускорилась до 12,7%, следует из сообщения Банка России по итогам заседания совета директоров.
«В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% (после 12,6% в октябре). По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги», — говорится в сообщении.
По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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