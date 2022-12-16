Годовая инфляция в РФ ускорилась до 12,7% — ЦБ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России по состоянию на 12 декабря ускорилась до 12,7%, следует из сообщения Банка России по итогам заседания совета директоров.

«В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% (после 12,6% в октябре). По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги», — говорится в сообщении.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.