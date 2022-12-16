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Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 градусов

17:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22» не поднималась до 50 градусов. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

«Распространенная информация со ссылкой на „информированный источник“ о повышении температуры в корабле „Союз МС-22“ до 50 градусов Цельсия не соответствует действительности», — заявили в госкорпорации.

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