Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз официально утвердил девятый пакет индивидуальных и экономических санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил в пятницу Совет ЕС.

В ответ на проводимую РФ специальную операцию на Украине «Совет принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство», говорится в заявлении Совета.

В ближайшее время решение Совета должно быть опубликовано в «Официальном журнале ЕС», после чего новые санкции вступят в силу.