Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
17:12 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз официально утвердил девятый пакет индивидуальных и экономических санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил в пятницу Совет ЕС.
В ответ на проводимую РФ специальную операцию на Украине «Совет принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство», говорится в заявлении Совета.
В ближайшее время решение Совета должно быть опубликовано в «Официальном журнале ЕС», после чего новые санкции вступят в силу.
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