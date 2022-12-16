В Минэнерго Украины сообщили об ограничении атомной генерации

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомная генерация ограничена на Украине из-за повреждения распределительных подстанций. Об этом сообщил в пятницу министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Повреждены соответствующие подстанции, которые передают электроэнергию, что привело к ограничению производства по объектам, прежде всего атомной генерации», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Галущенко уклонился от ответа на вопрос, произошло ли отключение украинских АЭС от сети. «Сейчас мы пытаемся максимально быстро подключить атомные станции к системе», — сказал министр. Он добавил, что в стране повреждены порядка девяти объектов генерации, не уточнив, где и какие именно.