В Минэнерго Украины сообщили об ограничении атомной генерации
17:32 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атомная генерация ограничена на Украине из-за повреждения распределительных подстанций. Об этом сообщил в пятницу министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Повреждены соответствующие подстанции, которые передают электроэнергию, что привело к ограничению производства по объектам, прежде всего атомной генерации», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
Галущенко уклонился от ответа на вопрос, произошло ли отключение украинских АЭС от сети. «Сейчас мы пытаемся максимально быстро подключить атомные станции к системе», — сказал министр. Он добавил, что в стране повреждены порядка девяти объектов генерации, не уточнив, где и какие именно.
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