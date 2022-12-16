0
0
105
НОВОСТИ

Упавшие под Волгоградом обломки неизвестного объекта не повредили инфраструктуру — власти

18:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Металлические обломки, обнаруженные в Еланском районе Волгоградской области после падения неустановленного объекта, не причинили вреда инфраструктуре. Пострадавших нет, сообщила в соцсети администрация района со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Литвинова.

Ранее в соцсетях появилась информация о падении на территории Еланского района обломков неопознанных летательных объектов, фрагменты которых жители обнаружили в разных местах. Некоторые из них были обнаружены в поле, другие в частном секторе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 16.12.2022
В центре Донецка прогремело несколько взрывов
0
66
17:32 16.12.2022
В Минэнерго Украины сообщили об ограничении атомной генерации
0
187
17:12 16.12.2022
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
0
207
17:00 16.12.2022
Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 градусов
0
202
16:32 16.12.2022
Киев не сможет использовать ЗРК «Пэтриот» еще полгода — глава комитета Конгресса США
0
231
16:12 16.12.2022
Мэр Собянин: В столице открыто еще 10 центров «Московского долголетия»
0
279
16:12 16.12.2022
Находящийся в Берлине самый большой аквариум в мире лопнул
0
267
16:00 16.12.2022
В ЦАР ранен глава Русского дома
0
253
15:32 16.12.2022
Годовая инфляция в РФ ускорилась до 12,7% — ЦБ
0
304
15:12 16.12.2022
Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии
0
277

Возврат к списку