Упавшие под Волгоградом обломки неизвестного объекта не повредили инфраструктуру — власти
18:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Металлические обломки, обнаруженные в Еланском районе Волгоградской области после падения неустановленного объекта, не причинили вреда инфраструктуре. Пострадавших нет, сообщила в соцсети администрация района со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Литвинова.
Ранее в соцсетях появилась информация о падении на территории Еланского района обломков неопознанных летательных объектов, фрагменты которых жители обнаружили в разных местах. Некоторые из них были обнаружены в поле, другие в частном секторе.
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