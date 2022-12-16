Упавшие под Волгоградом обломки неизвестного объекта не повредили инфраструктуру — власти

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Металлические обломки, обнаруженные в Еланском районе Волгоградской области после падения неустановленного объекта, не причинили вреда инфраструктуре. Пострадавших нет, сообщила в соцсети администрация района со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Литвинова.

Ранее в соцсетях появилась информация о падении на территории Еланского района обломков неопознанных летательных объектов, фрагменты которых жители обнаружили в разных местах. Некоторые из них были обнаружены в поле, другие в частном секторе.