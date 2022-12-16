В центре Донецка прогремело несколько взрывов
18:40 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов прогремело в пятницу вечером в центре Донецка. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Попадания украинских снарядов пришлись по проспекту Ватутина и проспекту Мира в центральном Ворошиловском районе столицы ДНР, сообщили ТАСС в районной администрации.
Один из снарядов разорвался рядом с домом на проспекте Мира, в жилом здании выбиты окна, сообщили в администрации.
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