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НОВОСТИ

США считают, что время для дипломатии по Украине не пришло — Салливан

19:20 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время для переговоров по Украине еще не пришло, США продолжат оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

«Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украины, чтобы обеспечить им наилучшее положение на поле боя с тем, чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшей позиции за столом переговоров. Этот момент еще не настал», — сказал он.

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