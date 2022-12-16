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Повредить «Союз» мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор — институт РАН

20:00 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Микрометеорит потока Геминиды является основным «подозреваемым» в пробое внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22». Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

«Микрометеорит потока Геминиды, как основного подозреваемого, исключать нельзя, поскольку положение Международной космической станции (МКС) на орбите не противоречит версии о воздействии микрометеорной частицы. Когда специалисты локализуют место пробоя, ситуацию можно будет довольно легко смоделировать», — сказал Воропаев в пятницу.

По словам специалиста, скорость потока Геминиды порядка 35 км/с, а у МКС — около 7,5 км/с, поэтому относительно крупные частицы метеорного потока имеют достаточную «пробивную силу». При этом траектория движения каждой отдельно взятой микрометеорной частицы заранее неизвестна, поскольку они ненаблюдаемы с Земли до сгорания в атмосфере. «Этого вполне достаточно, чтобы пробить какую-то трубку системы обеспечения теплового режима из тех материалов, которые используются в космическом корабле. Тем более, что в этой части корабля противометеоритной защиты нет. Другой возможной альтернативой может быть частица космического мусора», — ведущий инженер института.

Внезапная разгерметизация контура теплоносителя, отметил Воропаев, уникальна для МКС, но для космонавтики в целом — нет. «С одним из российских спутников связи в начале 2000-х годов произошла аналогичная ситуация, когда аппарат мгновенно потерял давление в системе терморегулирования из-за вытекающего теплоносителя, начал вращаться, отвернул антенны от Земли и был потерян», — рассказал он, напомнив, что причина аварии так и не была достоверно установлена.

Сейчас космонавты и астронавты будут задействовать манипулятор Canadarm-2, чтобы определить размер пробоя и локализовать его положение. «По результатам осмотра пробоя можно будет сделать вывод, был ли он внутренним или внешним. До этого приоритетной версией остается внешнее воздействие», — добавил Воропаев.

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