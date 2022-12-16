На Украине урожай зерновых в следующем году может сократиться на 60%

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай зерновых культур на Украине в следующем году может сократиться на 60% по сравнению с показателем 2021 года из-за уменьшения посевных площадей и снижения урожайности. Об этом в пятницу сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«По предварительным оценкам, в 2023 году на Украине будут на 45% сокращены посевные площади под зерновые культуры и на 60% меньше будет урожай зерновых по сравнению с 2021 годом. Причины такого сокращения в уменьшении посевных площадей, изменении структуры посевов и снижении урожайности зерновых», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.