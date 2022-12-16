На Украине урожай зерновых в следующем году может сократиться на 60%
20:40 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожай зерновых культур на Украине в следующем году может сократиться на 60% по сравнению с показателем 2021 года из-за уменьшения посевных площадей и снижения урожайности. Об этом в пятницу сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
«По предварительным оценкам, в 2023 году на Украине будут на 45% сокращены посевные площади под зерновые культуры и на 60% меньше будет урожай зерновых по сравнению с 2021 годом. Причины такого сокращения в уменьшении посевных площадей, изменении структуры посевов и снижении урожайности зерновых», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.
НОВОСТИ
- 22:00 16.12.2022
- Евросоюз добавил в черный список 149 физических и 49 юридических российских лиц
- 21:20 16.12.2022
- Песков назвал «полной чушью» утверждения WSJ о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского
- 20:00 16.12.2022
- Повредить «Союз» мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор — институт РАН
- 19:20 16.12.2022
- США считают, что время для дипломатии по Украине не пришло — Салливан
- 18:40 16.12.2022
- В центре Донецка прогремело несколько взрывов
- 18:00 16.12.2022
- Упавшие под Волгоградом обломки неизвестного объекта не повредили инфраструктуру — власти
- 17:32 16.12.2022
- В Минэнерго Украины сообщили об ограничении атомной генерации
- 17:12 16.12.2022
- Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
- 17:00 16.12.2022
- Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 градусов
- 16:32 16.12.2022
- Киев не сможет использовать ЗРК «Пэтриот» еще полгода — глава комитета Конгресса США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать