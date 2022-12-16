0
0
138
НОВОСТИ

На Украине урожай зерновых в следующем году может сократиться на 60%

20:40 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай зерновых культур на Украине в следующем году может сократиться на 60% по сравнению с показателем 2021 года из-за уменьшения посевных площадей и снижения урожайности. Об этом в пятницу сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«По предварительным оценкам, в 2023 году на Украине будут на 45% сокращены посевные площади под зерновые культуры и на 60% меньше будет урожай зерновых по сравнению с 2021 годом. Причины такого сокращения в уменьшении посевных площадей, изменении структуры посевов и снижении урожайности зерновых», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 16.12.2022
Евросоюз добавил в черный список 149 физических и 49 юридических российских лиц
0
29
21:20 16.12.2022
Песков назвал «полной чушью» утверждения WSJ о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского
0
121
20:00 16.12.2022
Повредить «Союз» мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор — институт РАН
0
213
19:20 16.12.2022
США считают, что время для дипломатии по Украине не пришло — Салливан
0
285
18:40 16.12.2022
В центре Донецка прогремело несколько взрывов
0
318
18:00 16.12.2022
Упавшие под Волгоградом обломки неизвестного объекта не повредили инфраструктуру — власти
0
322
17:32 16.12.2022
В Минэнерго Украины сообщили об ограничении атомной генерации
0
357
17:12 16.12.2022
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
0
358
17:00 16.12.2022
Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 градусов
0
336
16:32 16.12.2022
Киев не сможет использовать ЗРК «Пэтриот» еще полгода — глава комитета Конгресса США
0
368

Возврат к списку