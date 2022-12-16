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НОВОСТИ

Песков назвал «полной чушью» утверждения WSJ о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского

21:20 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг приведенные в статье газеты «Уолл-стрит джорнэл» (The Wall Street Journal, WSJ) утверждения о том, что Владимир Путин якобы поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского в начале спецоперации.

«Это полная чушь», — заявил Песков ТАСС.

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