Песков назвал «полной чушью» утверждения WSJ о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского
21:20 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг приведенные в статье газеты «Уолл-стрит джорнэл» (The Wall Street Journal, WSJ) утверждения о том, что Владимир Путин якобы поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского в начале спецоперации.
«Это полная чушь», — заявил Песков ТАСС.
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