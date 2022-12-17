У Пентагона нет свидетельств посещения Земли инопланетянами - Малтри
09:40 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не видели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет внеземное происхождение», — заверил он. «Я не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение [Земли] инопланетянами или же авария [корабля] инопланетян», — добавил представитель американского военного ведомства.
Изучением различных неопознанных объектов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа. До недавнего времени в ее названии было отражено, что она изучает так называемые неопознанные воздушные явления, однако в июле 2022 года группа была переформирована, и теперь в ее задачи входит изучение любых аномалий, в том числе сбор сведений о неопознанных явлениях под водой, на земной поверхности, а также в космосе.
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