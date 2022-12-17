У Пентагона нет свидетельств посещения Земли инопланетянами - Малтри

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная целевая группа в Министерстве обороны США, занимающаяся изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), за последнее время получила «несколько сотен» новых сообщений, касающихся различных явлений, однако в Пентагоне пока так и не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами или же указаний на то, что какие-либо явления имели внеземное происхождение. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри. Его слова приводит телеканал Си-би-эс.



«Мы не видели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет внеземное происхождение», — заверил он. «Я не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение [Земли] инопланетянами или же авария [корабля] инопланетян», — добавил представитель американского военного ведомства.



Изучением различных неопознанных объектов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа. До недавнего времени в ее названии было отражено, что она изучает так называемые неопознанные воздушные явления, однако в июле 2022 года группа была переформирована, и теперь в ее задачи входит изучение любых аномалий, в том числе сбор сведений о неопознанных явлениях под водой, на земной поверхности, а также в космосе.



