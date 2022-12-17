В Киеве возобновилась работа метро - мэр

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевское метро в субботу утром возобновило свою работу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.



«Сегодня утром, с 07:30 (08:30 мск), возобновляет работу киевское метро», — написал он в телеграм-канале.



В пятницу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Во время тревоги из ряда городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах. На всей территории страны произошли аварийные отключения электричества. Кличко объявил, что в киевском метро остановлено движение поездов, а станции работают в режиме укрытия.





