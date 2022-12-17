В Киеве возобновилась работа метро - мэр
09:50 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня утром, с 07:30 (08:30 мск), возобновляет работу киевское метро», — написал он в телеграм-канале.
В пятницу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Во время тревоги из ряда городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах. На всей территории страны произошли аварийные отключения электричества. Кличко объявил, что в киевском метро остановлено движение поездов, а станции работают в режиме укрытия.
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