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Под председательством Польши ОБСЕ превратилось в «токсичное место» - МИД РФ

09:30 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша за время председательства в ОБСЕ превратила эту площадку в «токсичное место» для сведения счетов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Недопустимо, а именно этим занималась Варшава, подчинять ОБСЕ своим эгоистичным интересам, использовать ее в качестве инструмента взвинчивания конфронтации. Площадка, которая могла помочь преодолеть взаимное недоверие и повысить предсказуемость системы безопасности в Евро-Атлантике, стараниями польского действующего председательства превратилась в крайне токсичное место сведения политических счетов, где попираются правила и нормы дипломатической этики, подвергаются обструкции российские и белорусские дипломаты», — отметил он.

По словам дипломата, Польша показала вопиющий пример того, как не надо председательствовать в организации. В следующем году председательство в ОБСЕ перейдет к Северной Македонии.

«Призываем Северную Македонию выстраивать свою работу в строгом соответствии с решениями СМИД в Порту 2002 года о роли действующего председательства и Правилами процедуры ОБСЕ, аккумулируя и транслируя консенсусное мнение всех государств-участников, а не отдельных групп стран, сколь бы многочисленными или шумными они ни были», — указал в этой связи Пилипсон.

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