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Несмотря на разногласия по Украине важно не дать «оборваться нити» диалога с РФ - Шольц

13:30 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц, заявил, что, несмотря на разногласия по ситуации на Украине, важно не дать «оборваться нити» переговоров с Россией.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — сказал Шольц в опубликованном в субботу интервью газете «Зюддойче цайтунг».

В то же время Шольц ушел от прямого ответа на вопрос, может ли он представить себе визит в Москву в 2023 году. Россия, по утверждению Шольца, должна завершить специальную военную операцию на Украине. «Для этого надо будет говорить. Остается выяснить, будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом», — констатировал глава правительства ФРГ.

Отвечая на вопрос о возможном окне для переговоров между Россией и Украиной, Шольц указал, что с учетом потерь время для «этого давно пришло».

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