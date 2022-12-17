Пекин выразил недовольство и потребовал США отчитаться за нарушение правил рынка

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай на заседаниях Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, посвященных обсуждению внешнеторговой политики США, потребовал от Соединенных Штатов в письменном виде объяснить многочисленные односторонние протекционистские меры Вашингтона и допущенные им нарушения общепринятых международных принципов справедливой рыночной конкуренции. Об этом сообщило в субботу Министерство коммерции КНР.



«На заседании официальный представитель китайской стороны <…> указал на отход США от многосторонних торговых механизмов, на нарушение экономических норм и правил рынка. Это отражается на стабильности глобальных цепочек поставок, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. — В соответствии с принципами ВТО Китай в два захода направил Соединенным Штатам списки из 312 письменных вопросов. КНР выступила с инициативой, выразив озабоченность и указав на требования, выдвигаемые компаниями».



Как уточнило Минкоммерции, Пекин выражает недовольство масштабными дискриминирующими мерами США, прибегающими к помощи субсидий в международной торговле, а также введением ими в одностороннем порядке повышенных пошлин на китайские товары, злоупотреблением Вашингтона экспортными ограничениями и протекционистскими мерами. «Члены ВТО в определенной степени занимают схожую позицию, выражая озабоченность по поводу торгово-экономической политики Соединенных Штатов. В соответствии с правилами, американская сторона обязана дать письменный ответ на все вопросы, направленные в ее адрес», — подчеркивается в заявлении.



