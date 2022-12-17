Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок за переименование знаменитого зала в МИД ФРГ
16:40 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, семья Бисмарка была «в ужасе и невыразимо опечалена» этим решением. Представитель семьи Александр фон Бисмарк, как пишет «Шпигель», обвинил Бербок в «недостаточной степени осведомленности об истории». «Занимающаяся морализаторством министр иностранных дел не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим государствам, но и искажает историю в своей собственной стране», — приводит «Шпигель» заявление семьи Бисмарк.
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