Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок за переименование знаменитого зала в МИД ФРГ

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потомки основателя министерства иностранных дел и важной фигуры в истории Германии, первого канцлера Отто фон Бисмарка (1815-1898) подвергли резкой критике нынешнюю главу МИД ФРГ Анналену Бербок («зеленые») за решение переименовать знаменитый зал в МИД ФРГ, названный в честь Бисмарка, в «зал германского единства». Об этом в субботу сообщило издание «Шпигель».



По его информации, семья Бисмарка была «в ужасе и невыразимо опечалена» этим решением. Представитель семьи Александр фон Бисмарк, как пишет «Шпигель», обвинил Бербок в «недостаточной степени осведомленности об истории». «Занимающаяся морализаторством министр иностранных дел не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим государствам, но и искажает историю в своей собственной стране», — приводит «Шпигель» заявление семьи Бисмарк.



