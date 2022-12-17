На время действия санкций российская сторона полностью исполняла решение CAS - Матыцин
17:40 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Действие санкций CAS завершено, все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом WADA (Всемирное антидопинговое агентство) официально проинформировало все заинтересованные стороны официальным письмом. Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном. На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе по выполнению финансовых обязательств», — сказал Матыцин.
«Итоги недавнего олимпийского саммита в Лозанне подтверждают, что эффективный диалог — единственный выход из сложившейся ситуации. Наша страна неоднократно подтверждала статус надежного партнера, демонстрируя высочайший уровень проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивая серьезную конкуренцию спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В России сейчас действует одна из самых эффективных систем мер по предотвращению допинга в спорте, российское антидопинговое законодательство полностью соответствует конвенции, этот факт неоднократно подтверждался ЮНЕСКО и Советом Европы. Основная идея и миссия мирового спорта — объединение людей и стран, недопущение политизации и дискриминации, мы всегда были верны этим принципам и дальше будем им следовать», — подчеркнул Матыцин.
НОВОСТИ
- 17:50 17.12.2022
- США подталкивают мир к ядерному кризису - «Глобал таймс»
- 16:40 17.12.2022
- Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок за переименование знаменитого зала в МИД ФРГ
- 16:30 17.12.2022
- Пекин выразил недовольство и потребовал США отчитаться за нарушение правил рынка
- 16:20 17.12.2022
- Десятый пакет санкций против РФ может сказаться на работе «Лукойл» в Болгарии
- 14:20 17.12.2022
- Большую часть туристического потока в Шри-Ланку в декабре составили россияне - власти
- 14:10 17.12.2022
- Экс-президент Додон обвинил главу республики Санду в разрушении Молдавии
- 13:30 17.12.2022
- Несмотря на разногласия по Украине важно не дать «оборваться нити» диалога с РФ - Шольц
- 13:20 17.12.2022
- К понедельнику сугробы в столичном регионе вырастут до 40 см - Вильфанд
- 12:30 17.12.2022
- Впервые за 10 лет правительство и Центробанк Японии пересмотрят монетарную политику
- 12:20 17.12.2022
- Из-за санкций ЕС в Европейский суд юстиции подали иски более 60 бизнесменов из РФ - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать