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На время действия санкций российская сторона полностью исполняла решение CAS - Матыцин

17:40 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона полностью имплементировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на время действия санкций. Об этом ТАСС в субботу заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Действие санкций CAS завершено, все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом WADA (Всемирное антидопинговое агентство) официально проинформировало все заинтересованные стороны официальным письмом. Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном. На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе по выполнению финансовых обязательств», — сказал Матыцин.

«Итоги недавнего олимпийского саммита в Лозанне подтверждают, что эффективный диалог — единственный выход из сложившейся ситуации. Наша страна неоднократно подтверждала статус надежного партнера, демонстрируя высочайший уровень проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивая серьезную конкуренцию спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В России сейчас действует одна из самых эффективных систем мер по предотвращению допинга в спорте, российское антидопинговое законодательство полностью соответствует конвенции, этот факт неоднократно подтверждался ЮНЕСКО и Советом Европы. Основная идея и миссия мирового спорта — объединение людей и стран, недопущение политизации и дискриминации, мы всегда были верны этим принципам и дальше будем им следовать», — подчеркнул Матыцин.

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