США подталкивают мир к ядерному кризису - «Глобал таймс»

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов стремятся затянуть вооруженный конфликт на Украине и тем самым подталкивают мир к ядерному кризису. Такую точку зрения высказали в субботу политические обозреватели китайской газеты «Глобал таймс».



«США и Евросоюз не делают существенных попыток снизить напряженность конфликта между Россией и Украиной. Вашингтон и Брюссель даже движутся в противоположном направлении, предоставляя [Киеву] оружие и боеприпасы, — говорится в статье, составленной на основе экспертных мнений по украинскому вопросу, которые прозвучали в ходе форума, ежегодно проводимого изданием в конце года. — Затянувшийся и расширившийся российско-украинский конфликт будет иметь серьезные последствия для всего мира. Он повышает риск того, что ситуация выйдет из-под контроля и возникнет ядерный кризис».



