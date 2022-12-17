Отключение российских каналов в Молдавии ударом по местному населению - глава СЖР

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение властей Молдавии приостановить действие лицензий шести телеканалов, ретранслировавших российские передачи, является серьезным ударом по русскоязычному населению страны. В связи с этим Союз журналистов России (СЖР) обратится во все международные журналистские правозащитные организации, сообщил ТАСС в субботу глава СЖР Владимир Соловьев.



В пятницу вечером комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время ЧП приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине. Как говорится в постановлении комиссии на сайте правительства, речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР Молдова», «Акчент ТВ», «НТВ Молдова», «ТВ6», «Орхей ТВ».



«В Молдавии почти половина населения — это русскоязычные люди, молдавского или румынского языка многие не понимают. Поэтому значительная часть аудитории привыкла смотреть российские каналы или каналы на русском языке. Решение отключить практически все каналы на русском языке — это очень сильный удар по населению, это не просто лишение половины населения страны возможности смотреть телеканалы на знакомом и понятном для них языке, это абсолютное нарушение свободы слова и свободы распространения информации. И, конечно, это абсолютно неприемлемо», — сказал он.



