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НОВОСТИ

В центре Рима прошла антиправительственная манифестация

19:40 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая с момента прихода к власти в сентябре правоцентристов антиправительственная манифестация проходит на площади Святых апостолов в центре Рима. По оценкам корр. ТАСС, субботняя акция собрала не более 1 тыс. человек.

Протест, организованный оппозиционной Демократической партией, проходит против проекта бюджета под лозунгами «вместе за защиту общественного здравоохранения и социальной политики». Манифестацию поддержало также левоцентристское политическое образование «Статья 1».

При этом с трибуны, с которой среди прочих выступил секретарь Демпартии, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, никто не поднимал вопрос о планирующихся расходах на оборону и вооружение, включая снабжение оружием Украины. Бывший министр юстиции, видный представитель Демпартии Андреа Орландо отказался отвечать на соответствующий вопрос ТАСС. Известно, что Демпартия по данному вопросу всегда разделяла позицию НАТО и сейчас поддерживает правительство в намерении продолжать поставки вооружений Киеву.

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