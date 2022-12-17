В центре Рима прошла антиправительственная манифестация
19:40 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протест, организованный оппозиционной Демократической партией, проходит против проекта бюджета под лозунгами «вместе за защиту общественного здравоохранения и социальной политики». Манифестацию поддержало также левоцентристское политическое образование «Статья 1».
При этом с трибуны, с которой среди прочих выступил секретарь Демпартии, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, никто не поднимал вопрос о планирующихся расходах на оборону и вооружение, включая снабжение оружием Украины. Бывший министр юстиции, видный представитель Демпартии Андреа Орландо отказался отвечать на соответствующий вопрос ТАСС. Известно, что Демпартия по данному вопросу всегда разделяла позицию НАТО и сейчас поддерживает правительство в намерении продолжать поставки вооружений Киеву.
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