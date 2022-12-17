0
0
0
НОВОСТИ

Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса

20:50 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти совершают геноцид жителей Донбасса и должны быть привлечены к ответственности за военные преступления. Об этом заявила в субботу канадская журналистка Ева Бартлет, которая в настоящее время находится в ДНР.

«Мои коллеги и я документируем преступления Украины против мирных жителей Донбасса, чтобы <…> в идеальной ситуации привлечь Украину к ответственности за эти многочисленные военные преступления, — сказала она на видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. — Я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы украинские действия не обелялись и мы могли говорить открыто о том факте, что Украина совершает геноцид».

Бартлет отметила, что многократно была свидетельницей обстрелов Донецка, в результате которых гибли мирные жители, а также подчеркнула тот факт, что удары ВС Украины наносят по жилым районам, где нет военных целей. «Это продолжающийся украинский терроризм и военные преступления», — добавила журналистка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 17.12.2022
Санду обвинили в установлении авторитарного режима
0
143
19:40 17.12.2022
В центре Рима прошла антиправительственная манифестация
0
160
18:50 17.12.2022
Отключение российских каналов в Молдавии ударом по местному населению - глава СЖР
0
212
18:40 17.12.2022
В Иране темпы обогащения урана достигли рекордных уровней - ОАЭИ
0
214
17:50 17.12.2022
США подталкивают мир к ядерному кризису - «Глобал таймс»
0
327
17:40 17.12.2022
На время действия санкций российская сторона полностью исполняла решение CAS - Матыцин
0
313
16:40 17.12.2022
Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок за переименование знаменитого зала в МИД ФРГ
0
377
16:30 17.12.2022
Пекин выразил недовольство и потребовал США отчитаться за нарушение правил рынка
0
417
16:20 17.12.2022
Десятый пакет санкций против РФ может сказаться на работе «Лукойл» в Болгарии
0
439
14:20 17.12.2022
Большую часть туристического потока в Шри-Ланку в декабре составили россияне - власти
0
410

Возврат к списку