Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса
20:50 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мои коллеги и я документируем преступления Украины против мирных жителей Донбасса, чтобы <…> в идеальной ситуации привлечь Украину к ответственности за эти многочисленные военные преступления, — сказала она на видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. — Я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы украинские действия не обелялись и мы могли говорить открыто о том факте, что Украина совершает геноцид».
Бартлет отметила, что многократно была свидетельницей обстрелов Донецка, в результате которых гибли мирные жители, а также подчеркнула тот факт, что удары ВС Украины наносят по жилым районам, где нет военных целей. «Это продолжающийся украинский терроризм и военные преступления», — добавила журналистка.
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