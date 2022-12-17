Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти совершают геноцид жителей Донбасса и должны быть привлечены к ответственности за военные преступления. Об этом заявила в субботу канадская журналистка Ева Бартлет, которая в настоящее время находится в ДНР.



«Мои коллеги и я документируем преступления Украины против мирных жителей Донбасса, чтобы <…> в идеальной ситуации привлечь Украину к ответственности за эти многочисленные военные преступления, — сказала она на видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. — Я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы украинские действия не обелялись и мы могли говорить открыто о том факте, что Украина совершает геноцид».



Бартлет отметила, что многократно была свидетельницей обстрелов Донецка, в результате которых гибли мирные жители, а также подчеркнула тот факт, что удары ВС Украины наносят по жилым районам, где нет военных целей. «Это продолжающийся украинский терроризм и военные преступления», — добавила журналистка.



