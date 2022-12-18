Министр обороны РФ побывал на передовой СВО

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в воскресенье.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции. На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач», — сообщили в ведомстве.