Министр обороны РФ побывал на передовой СВО
09:15 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции. На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач», — сообщили в ведомстве.
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