0
0
30
НОВОСТИ

Министр обороны РФ побывал на передовой СВО

09:15 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в воскресенье.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции. На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач», — сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 18.12.2022
Предпосылок к снижению цен на автомобили в РФ нет - дилеры
0
15
09:10 18.12.2022
ВС Британии "всегда будут поддерживать связь" с коллегами из России - адмирал Тони Радакин
0
41
09:00 18.12.2022
Лукашенко "впечатлен мудростью и прозорливостью" папы римского Франциска
0
67
20:50 17.12.2022
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса
0
934
19:50 17.12.2022
Санду обвинили в установлении авторитарного режима
0
747
19:40 17.12.2022
В центре Рима прошла антиправительственная манифестация
0
761
18:50 17.12.2022
Отключение российских каналов в Молдавии стало ударом по местному населению - глава СЖР
0
806
18:40 17.12.2022
В Иране темпы обогащения урана достигли рекордных уровней - ОАЭИ
0
761
17:50 17.12.2022
США подталкивают мир к ядерному кризису - «Глобал таймс»
0
788
17:40 17.12.2022
На время действия санкций российская сторона полностью исполняла решение CAS - Матыцин
0
795

Возврат к списку