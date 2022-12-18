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Предпосылок к снижению цен на автомобили в РФ нет - дилеры

09:20 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит новых автомобилей из-за прекращения поставок в РФ европейских и американских брендов в текущем году вызвал рост цен на машины. Товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%. Об этом ТАСС рассказали дилеры.

«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», — заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Говоря о ценах на китайские машины, он спрогнозировал, что снижения также ждать не стоит, компании из КНР «продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль».

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