Предпосылок к снижению цен на автомобили в РФ нет - дилеры
09:20 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», — заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Говоря о ценах на китайские машины, он спрогнозировал, что снижения также ждать не стоит, компании из КНР «продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль».
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