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Снег в Москве закончится только к вечеру - синоптики

09:25 18.12.2022 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, снег, метель и до 8 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 18 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно. Снег. Метель. Температура воздуха в Москве составит 7-5 градусов мороза, по области - от минус 8 до минус 3 градусов. Ветер северный, 7-12 м/с», - говорится в сообщении. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

За минувшие сутки в Москве выпало 30%, в Подмосковье - 50% от месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами - рекордное количество осадков. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, метеорологи зафиксировали 15 мм осадков, что составляет почти треть от всей месячной нормы.», - написал синоптик. Он добавил, что снегопад продолжится в течение всего воскресенья до 18:00 - 21:00

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