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Конфликт вокруг Украины папа римский Франциск назвал "мировой войной"

10:00 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете «А-бэ-сэ».

«Сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский в третий раз направляет ко мне одного из своих религиозных советников, — сообщил понтифик. — Я на связи, принимаю, помогаю». «Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — отметил он. «Уже несколько рук вовлечено в войну, — полагает Франциск. — Есть много интересов».

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