В Москве снегопад привел к задержкам и отменам рейсов в аэропортах

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 56 авиарейсов задержаны или отменены в Москве в воскресенье, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 09:43 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны девять рейсов, отменены два. В Домодедове задержаны 19 рейсов, отменен один. Во Внукове отменены шесть рейсов, задержаны 19.