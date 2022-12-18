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НОВОСТИ

В Москве снегопад привел к задержкам и отменам рейсов в аэропортах

10:10 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 56 авиарейсов задержаны или отменены в Москве в воскресенье, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 09:43 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны девять рейсов, отменены два. В Домодедове задержаны 19 рейсов, отменен один. Во Внукове отменены шесть рейсов, задержаны 19.

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