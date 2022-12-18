Папа Риский подписал отречение "в случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то"
11:00 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я уже подписал свое отречение, — поделился он в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете „А-бэ-сэ“. — Государственным секретарем [в тот момент] был Тарчизио Бертоне». «Я подписал его и сказал ему: „В случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение, — отметил понтифик. — Я не знаю, кому кардинал Бертоне дал его“. „Наверняка он дал его кардиналу Пьетро Паролину, новому государственному секретарю“, — добавил Франциск.
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