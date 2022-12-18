Жителей Чехии одолевают сразу три болезни. Больницы "бьют тревогу"
11:30 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кроме эпидемии ОРВИ, предвещающей начало эпидемии гриппа, в республике распространяется коронавирус. Больницы, как отметил портал, бьют тревогу. Их палаты заполняются детьми, включая грудничков с осложнениями в результате заражения ОРВИ.
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