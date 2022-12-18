Жителей Чехии одолевают сразу три болезни. Больницы "бьют тревогу"

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сезонная эпидемия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которой ныне противостоит Чехия, оказалась значительно сильнее тех, что фиксировались в республике ранее. Со ссылкой на сотрудников ведущих пражских больниц об этом сообщил в воскресенье сайт blesk.cz.

Кроме эпидемии ОРВИ, предвещающей начало эпидемии гриппа, в республике распространяется коронавирус. Больницы, как отметил портал, бьют тревогу. Их палаты заполняются детьми, включая грудничков с осложнениями в результате заражения ОРВИ.