Рисковать отношениями с РФ, оказывая военную помощь Украине, Израиль не намерен – посол Бродский

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильское правительство не намерено рисковать своими отношениями с Россией в сфере безопасности ради того, чтобы оказывать Украине военную помощь. Об этом заявил израильский посол в Киеве Михаэль Бродский в интервью газете «Вашингтон пост», опубликованном в воскресенье.

Он рассказал изданию, что знает о просьбах ряда украинских евреев направить военную помощь Украине, но подчеркнул, что связи Израиля с Россией в области безопасности создают ограничения, которые невозможно обойти в рамках данного вопроса. Большинство украинских евреев, добавил Бродский, понимают, что Израиль находится в сложном положении. «Ни одно правительство в Израиле не собирается ставить под угрозу эти интересы (в сфере безопасности с РФ — прим. ТАСС) ради кого-либо еще, включая украинцев», — подчеркнул посол. В отличие от США и Европы, отметил он, Израиль не входит в НАТО. «Наша ситуация гораздо более хрупкая», — сказал Бродский.