Рисковать отношениями с РФ, оказывая военную помощь Украине, Израиль не намерен – посол Бродский
17:55 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он рассказал изданию, что знает о просьбах ряда украинских евреев направить военную помощь Украине, но подчеркнул, что связи Израиля с Россией в области безопасности создают ограничения, которые невозможно обойти в рамках данного вопроса. Большинство украинских евреев, добавил Бродский, понимают, что Израиль находится в сложном положении. «Ни одно правительство в Израиле не собирается ставить под угрозу эти интересы (в сфере безопасности с РФ — прим. ТАСС) ради кого-либо еще, включая украинцев», — подчеркнул посол. В отличие от США и Европы, отметил он, Израиль не входит в НАТО. «Наша ситуация гораздо более хрупкая», — сказал Бродский.
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